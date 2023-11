Zé Lopes abriu uma caixa de perguntas nas suas stories no Instagram e tem estado a responder aos fãs na manhã deste sábado, dia 18.

Uma das questões colocadas foi quem é que o comentador achava que merecia ganhar o 'Big Brother' e quem ele acha que efetivamente vai levar o prémio para casa.

"Nesta fase do jogo, se o programa terminasse hoje, sinto que merecia ganhar o Francisco M ou a Márcia, porque foram os concorrente que mais conteúdo deram, mas ainda falta muito tempo para a final e tudo pode mudar", começou por dizer o apresentador, não querendo no entanto comprometer-se com um nome de quem crê que vai ganhar.

"Quanto a quem acho [que vai ganhar] prefiro não revelar, porque erro sempre nas minhas intuições!".

