Sónia foi a protagonista da polémica do dia no 'Big Brother'. A concorrente do reality show da TVI quebrou as regras do programa ao falar com o seu marido, Vítor, que foi até à zona exterior da casa mais vigiada do país para a ver.

O quebrar das regras motivou uma emissão especial conduzida na tarde desta segunda-feira por Cláudio Ramos, onde foi apresentado à vendedora ambulante o castigo que iria receber. Sónia foi nomeada de forma direta e os portugueses tem até domingo para decidir se será ou não expulsa.

Ao receber a notícia da sua nomeação, Sónia reagiu em prantos. Entre lágrimas e muitos gritos, a jovem acusou a produção de manipulação e ameaçou desistir.

Agora, a polémica cresce nas redes sociais com as divergentes opiniões dos fãs. Enquanto uns pedem que Sónia fique na casa, muitos outros defendem que esta deveria ser expulsa.

Eis abaixo a publicação onde encontrará os mais diversos comentários:

