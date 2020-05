Sónia quebrou as regras da casa do 'Big Brother', da TVI, na tarde desta segunda-feira, dia 25, quando o seu marido, Vítor, invadiu o espaço exterior da casa conseguindo comunicar com a concorrente.

Pronta a reagir, a produção do reality show marcou para as 19h00 uma emissão especial em que Cláudio Ramos entrou em direto na casa mais vigiada do país para revelar qual o castigo a ser aplicado à vendedora ambulante.

Sónia reagiu em prantos ao se confrontada pelo apresentador e acusou a produção de estar a aproveitar-se da situação e ainda de manipular as imagens.

"Não estou a achar isto correto. Isto é para dar telenovela", afirmava a concorrente, lavada em lágrimas.

Sónia recebeu uma nomeação direta e pode agora ser expulsa no domingo.

Depois e sair do confessionário, Sónia, ainda em direto, confrontou aos colegas revelando que queria desistir do programa.

Leia Também: 'Big Brother': Marido de Sónia quebra regras e invade espaço da casa