Vítor, o companheiro de longa data de Sónia, quebrou as regras do 'Big Brother' e invadiu esta segunda-feira, dia 25, o espaço exterior da casa, conseguindo comunicar com a mulher.

A notícia avançada por Fátima Lopes no programa 'A Tarde é Sua' e apresentadora acrescentou que Cláudio Ramos irá comentar mais tarde o tema. Em cima da mesa está a possibilidade da participante ser expulsa.

Num vídeo, entretanto partilhado no site do Big Brother, é possível ouvir Sandrina dizer que alguém está a "entrar dentro de casa".

Veja aqui.

Leia Também: 'Big Brother': Bombeiros fazem comunicado após polémica com concorrente