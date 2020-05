A gala deste domingo do programa 'Big Brother 2020' ficou marcada por várias polémicas, sendo que uma das que mais deu que falar nas redes sociais teve Daniel Monteiro e Ana Catharina como protagonistas.

Ao ser nomeado pela concorrente brasileira por alegadamente não defender nenhuma "causa" no decorrer da sua participação no reality show, Daniel Monteiro reagiu da pior forma. Irritado, o jovem de Valongo afirmou que defende a causa dos bombeiros portugueses.

Porém, a grande polémica acendeu quando este foi mais longe nas suas palavras e disse mesmo que esperava que quando Ana Catharina tivesse necessidade de ajuda por parte dos bombeiros estes não a socorressem.

Com esta última frase a gerar uma onda de revolta nas redes sociais, a Corporação de Bombeiros de Valongo usou as suas redes sociais para através de um comunicado oficial se demarcar das palavras do concorrente.

"Os Bombeiros de Valongo, vem desta forma informar, que o Daniel Monteiro concorrente do programa Big Brother 2020, não representa os bombeiros de Valongo nem nenhum corpo de bombeiros", começa por afirmar.

"A sua inscrição no programa foi feita de livre vontade, e a título pessoal, não nos revemos nas suas palavras, e não somos responsáveis por qualquer tipo palavras ou atitudes dentro do referido programa. Como sempre, estamos cá para apoiar e socorrer todas as pessoas que precisem da nossa ajuda", pode ainda ler-se na referida nota, que termina com palavras de destaque para o trabalho até aqui realizado por Daniel ao serviço dos bombeiros.

"Contudo, não podemos deixar de realçar que o Daniel Monteiro como bombeiro sempre foi exemplar e profissional em todas as suas ações", completaram.

Leia Também: SIC Vs TVI: Reviravolta nas audiências dá vitória ao 'Big Brother'