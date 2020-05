"A TVI colocou ontem três programas na liderança do seu horário, com 'Somos Portugal', 'Pesadelo na Cozinha' e 'Big Brother' a conquistarem a preferência dos portugueses durante a tarde e noite de domingo", anuncia esta segunda-feira, dia 25, a estação de Queluz de Baixo num comunicado enviado à imprensa.

Pela primeira vez desde a estreia, uma reviravolta nas audiências, que até tinham mostrado a preferência dos portugueses em relação ao programa 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor', da SIC, 'deu a vitória ao 'Big Brother'.

O reality show "foi líder no seu horário de transmissão, com 25,3% de share, assumindo a liderança incontestável na faixa etária até aos 54 anos. A terceira Gala da casa mais famosa de Portugal foi vista em média por 1 milhão e 40 mil espectadores, que assistiram à expulsão de Rui e à nomeação dos concorrentes Teresa, Diogo, Renato, Ana Catharina e Noélia".

Recorde-se que à mesma hora na RTP1, fazendo concorrência com 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor', da SIC, e 'Big Brother', da TVI, é transmitido o programa 'Got Talent Portugal'.

