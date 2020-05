Por muitos considerado o maior jogador do 'Big Brother 2020', Diogo é a personalidade que mais suscita inimizades dentro da casa, tendo mesmo já levado alguns dos seus colegas à loucura em apenas três semanas. Esteve este domingo, dia 24, em risco de sair, mas os 72% a favor da saída de Rui asseguram-lhe, pelo menos, mais uma semana de experiência.

Nos bastidores da gala, Gonçalo e Ludmila, amigos de Diogo, confidenciaram aos jornalistas a sua opinião sobre a postura do empresário.

Sem surpresas e fiel ao seu "autocontrolo", Diogo revelou-se mais tímido que o normal nos primeiros dias, mas sempre fiel à sua personalidade.

Questionados sobre a opinião acerca de Pedro Soá, o maior 'rival' de Diogo no jogo, os amigos acreditam que os confrontos se devem ao facto de Soá ter criado demasiadas expectativas durante o 'Big Brother Zoom' e ao entrarem na casa "Diogo não cumpriu essas expectativas".

"São muito parecidos, têm os dois um estilo de vida muito empreendedor. Podem dar-se bem no futuro. O Diogo vai estar sempre zen, vai tentar reconciliar-se com as pessoas", afirmam.

Será que esta relação vai sofrer uma reviravolta?

