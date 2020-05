Foi com 72% dos votos que Rui foi expulso do 'Big Brother', na noite deste domingo, dia 24. Uma notícia que mexeu com os ânimos da casa, sobretudo para Pedro Soá, que havia manifestado que caso este fosse o desfecho também ele sairia. Contudo, deu um passo atrás e decidiu ficar, prometendo a todos mostrar a sua verdadeira faceta de jogador.

Prontos para receber Rui em estúdio, os pais do pastor mostraram-se desiludidos com a saída, referindo que jogadores como Pedro Soá e Daniel Monteiro "se serviram da inocência de Rui para se garantirem [no jogo]".

"Afinal o que eu disse de que ele era um cordeirinho a viver com os lobos... tinha razão", acrescentou a mãe, Etelvina, em declarações aos jornalistas durante a gala.

Sobre o facto de Pedro Soá se mostrar abalado com a saída do pastor, Etelvina não se revelou convencida com esta reação. "Não sei a que ponto as pessoas estão a ser sinceras. O Pedro Soá disse que saía se o Rui fosse expulso e onde é que ele está? Aquilo foi tudo jogo", rematou.

