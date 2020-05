Este domingo, dia 24, momentos antes de arrancar a terceira gala do 'Big Brother 2020', Ricardo e Leocádia, irmão e mãe de Daniel Guerreiro, estiveram à conversa com os jornalistas para comentar a prestação do concorrente - um dos que esteve em risco de sair.

Apesar de algumas reticências iniciais quanto à experiência, a família mostra-se orgulhosa da postura racional e ponderada do hipnoterapeuta, que na passada semana abriu o coração para partilhar com os restantes concorrentes o testemunho de um passado marcado por uma profunda depressão, fome e drogas.

"Estivemos sempre lá", recordou a mãe acerca dessa altura conturbada. "Mais do que as asneiras que fazemos, o importante é na pessoa em que nos tornamos e ele tornou-se numa pessoa excecional. Aprendeu imenso, deu-lhe uma grande bagagem. Estou muito orgulhosa", sublinhou.

Sobre a relação de proximidade entre Daniel Guerreiro e Soraia, que já deu azo a alguns rumores de romance, Ricardo e Leocádia descartam a possibilidade do concorrente se envolver emocionalmente dentro da casa. Isto porque lhes fez uma promessa.

"Ele fez uma promessa antes de entrar e garantiu que não se ia envolver com ninguém. Ele pode mostrar interesse, mas não se vai expor a esse nível", contou o irmão.

Vale ainda referir que Daniel Guerreiro continua no jogo após obter apenas 5% dos votos a favor da sua saída. Rui foi o terceiro elemento a sair, juntando-se assim a Fábio e Edmar.

