A noite de domingo foi dia de uma nova expulsão no 'Big Brother'. O escolhido para abandonar o programa foi o concorrente Rui, deixando os outros nomeados, Diogo e Daniel, a respirar de alívio.

Uma decisão que surpreendeu os restantes colegas do reality show, da TVI, que não esperavam ver entrar de novo na casa Diogo, mas sim Rui, como pode ver aqui.

De referir que Daniel foi o menos votado para sair da casa mais vigiada do país, tendo contado com apenas 5% dos votos. Seguiu-se Diogo com 23% dos votos e, por fim, ficou Rui com 72%.

Os nomeados para esta semana já foram anunciados: Noélia, Diogo, Renato, Ana Catarina e Teresa.

