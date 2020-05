Numa emissão especial em direto, Cláudio Ramos fez uma ligação à casa do 'Big Brother' para salvar um dos quatro nomeados, Soraia, Daniel Guerreiro, Diogo e Rui, que estavam em risco de serem expulsos este domingo.

Tal como revelaram os gráficos exibidos em direto, os portugueses escolheram salvar já esta sexta-feira a concorrente Soraia.

Uma decisão que pode agora mudar o rumo do jogo. As votações continuam agora para Daniel Guerreiro, Diogo e Rui. Um dos três nomeados abandona no domingo a casa mais vigiada do país.

Leia Também: 'Big Brother': Jéssica acha que ela e Pedro Alves já são capa de revistas