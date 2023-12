Jéssica Antunes esteve a responder a algumas feitas pelos seguidores nas redes sociais e uma delas prendeu-se com a sua participação no 'Big Brother - A Revolução', em 2020.

A jovem, que espera agora o seu segundo filho, fruto do relacionamento que iniciou dentro do reality show com Rui Pedro, começou por dizer que está "muito diferente, muito melhor". "O 'Big Brother' muda vidas, de verdade!", acrescentou.

"Para além de ter mudado muito a minha vida, mudou-me muito enquanto pessoa. É uma experiência que eu digo e repito que todas as pessoas deveriam viver. É único", completou Jéssica.



© Instagram/Jéssica Antunes

