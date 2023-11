Jéssica Antunes e Rui Figueiredo preparam-se para dar as boas-vindas ao segundo filho em comum. Desta vez o casal espera uma menina, que se vai chamar Benedita.

Na sua conta no Instagram, Jéssica partilhou uma fotografia sua na qual aparece com um vestido preto brilhante e justo, uma peça sem mangas e que deixa em evidência a 'barriguinha'.

"Ainda sobre este look", escreveu a ex-concorrente do 'Big Brother' na legenda da fotografia, na qual aparece com a mão sobre a barriga.

De recordar que Jéssica e Rui já são pais de Isaac, de quase dois anos.

