Este domingo foi para o ar a quarta gala do programa 'Big Brother - A Revolução'. Uma gala que onde esta semana, de facto, aconteceu uma verdadeira revolução.

"A humilhação a Sandra" é o assunto do momento

Ao comando de Teresa Guilherme, a emissão ficou marcada por um momento que está a dar muito que falar entre os internautas. Ainda antes de serem apresentados os gráficos que ditariam quem seria o concorrentes expulso, mas já depois de Catarina ter sido 'salva', a produção do programa pediu a Sandra e Joana, as restantes concorrentes nomeadas, que se colocassem lado a lado para que os restantes concorrentes tivessem oportunidade de escolher qual a participantes que gostavam que fosse expulsa do programa.

Como seria de esperar, quase todos preferiram que fosse Sandra a concorrente expulsa (com a excepção da sua filha, Jéssica Fernandes, e Andreia). Este era um resultado previsível e levou Sandra a lamentar a situação dizendo que ficou "muito triste" com o desafio lançado pela produção, que se sentiu humilhada e que abandonaria o jogo mesmo que não fosse expulsa.

Também nas redes sociais o público lamenta o que aconteceu: "A saída da Sandra foi manipulado e foi humilhada", aponta uma internauta. "Humilharam a Sandra sem necessidade", é outros dos comentários que mais se repete.

Apesar da votação renhida, Sandra acabou mesmo por ser a concorrente expulsa no final da noite. Joana ganhou oportunidade de passar mais uma semana em jogo.

7 imunes, 6 nomeados e duas equipas em jogo

Como forma de agitar o jogo, a casa do 'Big brother' foi este domingo dividida em duas equipas distintas - grupos liderados inicialmente por Renato (equipa azul) e Rui Pedro (equipa vermelha). Os dois participantes escolheram à vez os elementos das suas equipas e seguiu-se um jogo que viria a mudar tudo dentro da casa mais vigiada do país.

Atirar sacos de areia ao alvo parecia fácil, mas a tarefa revelou-se mais complicado do que o desejado para a equipa de Renato. Rui Pedro e a sua equipa levaram a melhor e receberam o prémio da noite: a imunidade de toda a equipa.

Com imunidade e livres de nomeações ficaram então: Rui Pedro, Jéssica Antunes, Andreia, Michel, André Abrantes, Joana e Sofia.

Os restantes concorrentes, elementos da equipa azul, foram então os únicos possíveis alvos das nomeações de ambas as equipas. E com um leque tão reduzido, as nomeações acabaram por estender-se a quase todos os elementos da equipa: Liliana, Carina, Jéssica Fernandes, Zena e Carlos foram os (primeiros) nomeados da noite.

No papel de líder da semana, depois de ter sido eleito pelos elementos da sua equipa, Rui Pedro teve ainda o dever de fazer uma nomeação direta e colocar a jogo mais um elemento da equipa azul. Catarina foi a escolhida e é a sexta nomeada da semana.

A salvo na equipa azul ficou apenas Renato.

O novo concorrente

Há um novo concorrente no 'Big Brother - A Revolução'. O público e os restantes participantes ficaram este domingo a conhecer o carismático Pedro, que já entrou na casa para começar o jogo mas esta semana ficou livre de nomeações.

Bem-disposto, extrovertido, brincalhão e muito direto, o novo participante promete agitar a casa mais vigiada do país. Tem 42 anos, vive em Alverca do Ribatejo e ganha a vida como comissário de bordo e ilusionista.

