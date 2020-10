André Filipe deu as suas primeiras declarações públicas desde que foi expulso do programa 'Big Brother' e horas depois internado no hospital devido a um alegado surto psicótico.

O antigo concorrente do reality show da TVI partilhou na sua conta oficial de Instagram um conjunto de vídeos onde diz estar "preso" no hospital e manifesta vontade de regressar à cada do 'Big Brother'. Uma vez mais, o discurso de André mostra que este pode estar a sofrer de algum tipo de desequilíbrio psicológico e emocional.

"Quero sair desta prisão. Estou aqui preso no hospital, mas eu lembrei-me que na casa do 'Big Brother' eu deixei lá coisas minhas. Tipo, eu tenho de ir buscá-las e vou entrar lá... já que aquilo é uma casa", diz André Filipe, que gravou estas imagens às escondidas dos profissionais de saúde.

"Malta, eu não posso estar a fazer estes InstaStories, por isso, cuidado...", refere, explicando que só pode ligar o telefone no hospital entre as 10h00 e as 12h00.

