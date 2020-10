A mãe de André Filipe, concorrente do 'Big Brother' que precisou de ser internado no hospital devido a problemas psicológicos depois de ter sido expulso do reality show da TVI, usou este sábado as suas redes sociais para enviar ao filho uma emotiva mensagem.

Longe do filho no dia do seu aniversário, Hélia Monteiro deixou a emoção tomar conta do seu coração.

"Meu querido e amado filho Andre Filipe hoje, o meu dia de aniversário, acordei sem o teu abraço reconfortante, sem o brilho do teu olhar e sem as tuas lindas palavras de conforto, encorajamento e motivação... mas sei que estas comigo em pensamento e no teu lindo coração", começa por escrever Hélia Monteiro, mostrando-se devastada com o facto de o filho continuar ainda internado.

"Vais sair brevemente do hospital e terás a oportunidade de mostrar a tua verdadeira essência e de passares as tuas mensagens de amor, paz e união. És e serás sempre o meu menino que eu tanto amo. Sempre Juntos", termina.

