Jéssica Antunes conversa com Rui Pedro sobre os seus romances quando deixou escapar que antes de entrar na casa do 'Big Brother - A Revolução' estava há dois meses a viver um caso amoroso com uma pessoa conhecida do público.

A pessoa em questão terá, segundo a própria, pedido para que esta não revelasse o seu nome dentro do programa e prometeu-lhe que voltariam a falar depois de esta sair do programa.

Jéssica revelou ainda que este amigo especial fez anos no dia em que ela e os restantes concorrentes do reality show entraram no hotel onde ficaram dias antes da estreia do programa - a 13 de setembro.

Uma vez que Angelo Rodrigues faz anos a 9 de setembro, e vive na Costa de Caparica, descrita por Jéssica como "a zona" onde vive esta sua paixão secreta, o nome do ator é apontado como uma hipótese. Recorde-se que também já correu o rumor de que Sérgio Rossi viveu um caso amoroso com a concorrente, um vez que esta foi sua bailarina. Neste caso, o cantor faz anos em agosto.

Será que alguns dos rumores está correto?

