Há agora um grande motivo para não perder a emissão especial de hoje do 'Big Brother.

A TVI acaba de anunciar, através das redes sociais, que a entrada de Jacques Costa na casa acontece mais logo, momento em que a concorrente se juntará, finalmente, aos restantes colegas.

"Jacques entra hoje à noite na casa do 'Big Brother' e traz consequências para o grupo. Logo a seguir ao 'Jornal Nacional', com Maria Botelho Moniz", lê-se na publicação da TVI, feita no Instagram.

Jacques tem estado isolada do grupo, numa sala à parte, enquanto observou tudo aquilo que tem sido feito na sua ausência.

Vale lembrar que Jacques Costa é a primeira pessoa não-binária a entrar neste reality show em Portugal.

