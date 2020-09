As tensões no 'Big Brother - A Revolução' continuam e Andreia e Joana foram as protagonistas da mais recente. Durante uma reunião na sala em que os ex-infiltrados revelavam a sua opinião sobre os traços de personalidade dos colegas, a bailarina aproveitou para deixar uma crítica à jovem de Cascais.

"Estou a adorar conhecer-te, mas às vezes devias ter um bocadinho mais de calma a passar a mensagem porque há pessoas que podem ser um bocadinho mais frágeis e podem ficar magoadas", afirmou, acrescentando ainda que considera Joana "direta e explosiva".

"Não sou explosiva, sou direta e honesta", respondeu a designer de interiores.

Andreia não ficou por aqui e afirmou que a "postura" de Joana é defensiva e que "às vezes isso deixa a pessoa do outro lado desconfortável".

Discordante da opinião da colega, Joana disse ao 'Big Brother' que não precisava de receber esta crítica porque "já a ouviu muitas vezes".

