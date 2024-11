"Já traí, com muito gosto. [...] Foi uma maneira de conseguir ultrapassar alguns momentos em que estava em baixo. Debilitadíssima", estas foram as declarações de Cinha Jardim em direto no 'Dois às 10', que se tornaram o tema do momento no social.

O facto de a comentadora ter admitido já ter sido traída e ter traído igualmente, esteve em debate no 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras, e levou Nuno Azinheira a tecer-lhe duras críticas.

"É tão deselegante, é tão… É um bocadinho a linha de muitas coisas que a Cinha vem dizendo nos últimos anos, não é? Portanto, não é propriamente uma coisa surpreendente", começou por atirar o comentador.

"Uma coisa era ela dizer, 'traí, sim, claro que traí, eu acho que a maior parte das pessoas já traiu na vida e as que dizem que não, não estão a dizer a verdade'. Pronto, ok. Não é uma coisa edificante, mas sim, mas é verdade. Agora, 'traí com muito gosto', além de ser um péssimo exemplo para quem vê televisão. É um péssimo exemplo [no geral] ", reforçou, deixando clara a sua opinião.

