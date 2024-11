Nuno Azinheira revelou, na passada quarta-feira, 20 de novembro, que colocou um balão gástrico.

O comentador do 'Passadeira Vermelha', já perdeu oito quilos no processo e confessou agora estar mais feliz que nunca.

"Se há coisa que quem oscila de peso e de volume ao longo da vida já aprendeu é a não deitar roupa fora quando ela deixa de servir. Ora aqui está a prova: esta camisa estava no meu roupeiro há muito tempo. Triste e abandonada, sem sentir o calor do meu corpo. Hoje fui experimentá-la et voilà."

Nuno confidenciou que já nota: "menos volume, melhor sono, melhor pele, glicose em valores 'não diabéticos'. A auto estima aumentou? Claro que sim, mas aos 50 anos a saúde é ainda mais importante", concluiu na publicação do Instagram.

