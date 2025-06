Nuno Azinheira trava uma luta contra o peso há uns anos e, em novembro do ano passado, acabou por colocar um balão gástrico.

Esta quinta-feira, o jornalista fez um reflexão sobre o processo, garantido que ter paciência é uma das chaves para o sucesso.

"Durante muito tempo tomei o pequeno almoço no café. E não quero dizer que não haja dias em que isso não acontecia. Mas comer em casa, com as coisas que nós escolhemos, compradas por nós, tem outra importância para quem quer perder peso e ganhar saúde.

Sem radicalismos, lenta mas visivelmente, vou perdendo peso, modelando o meu corpo e ganhando saúde. Estou longe ainda do que quero e preciso (ainda há muito a perder na zona abdominal), mas o importante é nunca desistir, sabendo que este processo não é linear nem fácil. Se fosse, ninguém era obeso", escreveu o comentador do 'Passadeira Vermelha'.

