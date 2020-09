Esta segunda-feira, dia 21, é o primeiro dia de Andreia na casa do 'Big Brother', depois de uma semana viver no posto de comando na companhia de Sandra, Bruno e Michell. No encontro com o restante grupo, a concorrente do Seixal não tardou em confraternizar e na manhã desta segunda-feira reuniu-se com algumas mulheres da casa no closet.

De entre os vários assuntos, conversaram sobre o cheiro a suor, o que levou Andreia a soltar um comentário polémico.

"Vamos tomar um banho para tirar o cheiro a catinga", afirmou. O termo soou familiar a Zena, natural da Madeira, o que fez Andreia acrescentar: "Catinga não é madeirense, é africano. Os blacks é que cheiram a catinga".

As palavras não cairam bem aos espectadores, que logo recorreram à caixa de comentários da última publicação na página do 'Big Brother' para manifestar o seu desagrado.

"Podem dizer como se compactua com o racismo no reality? A Andreia teve um comentário racista e preconceitoso e ainda nada foi feito?" e "O mínimo que espero da produção é que a expulse", são algumas das reações.