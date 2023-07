A recente notícia de que Bertín Osborne vai ser pai novamente tem sido muito falada na imprensa espanhola. Depois de ter sido tornado público que o cantor espera um filho com María Gabriela Guillén, de 32 anos, com quem manteve um relação durante alguns meses e que entretanto, segundo o próprio, já terminou, foi agora conhecido mais um capítulo na vida amorosa do artista.

Uma ex-namorada de Osborne deu uma entrevista à revista Lecturas na qual revelou que esperava um filho do cantor que acabou por não ter.

"O Bertín convenceu-me a abortar", afirmou Chabeli Navarro, que esteve com o cantor e apresentador em 2021, após a sua separação de Fabiola Martínez.

Perante estas declarações, o cantor já reagiu através dos seus advogados. "O nosso cliente Noberto Ortíz Osborne encarregou este escritório profissional de iniciar as ações legais apropriadas para estabelecer a verdade em relação às falsas declarações feitas pela Sra. Isabel María Navarro Márquez e publicadas hoje por uma revista de grande circulação", começa por dizer o comunicado, citado pela imprensa espanhola.

"No processo judicial correspondente forneceremos as provas documentais que comprovem as mentiras e falsas acusações feitas por Dona María Isabel Navarro Márquez e solicitaremos reparação pelos graves prejuízos que essas declarações estão a causar a Dom Norberto Ortíz. D. Norberto Ortíz Osborne lamenta profundamente que, após a notícia de uma gravidez recente, alguém queira aproveitar-se disso em benefício próprio", termina o comunicado.

