A publicação surge no seguimento de uma outra, na qual a cantora admitiu que tinha "comido demais".

Lizzo tem partilhado com os fãs a sua evolução no que diz respeito à perda de peso.

No mesmo, pode-se ver a artista a mostrar a sua mais recente coleção de roupa de inverno, mas também a exibir a sua silhueta com um body Shapewear Strappy da marca Nearly Naked.

"É a coleção oficial de outono da Yitty!", escreveu a cantora, de 36 anos.

Veja a partilha.