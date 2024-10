A cantora Lizzo sempre procurou inspirar os seus fãs para que se sentissem bem e confiantes com o seu corpo. Porém, até a cantora vive momentos mais vulneráveis e não tem medo de os partilhar com o público.

Lizzo, de 36 anos, tem lutado contra a perda de peso. Na segunda-feira, 30 de setembro, a artista partilhou um vídeo na rede social TikTok, no qual falou sobre um momento difícil que viveu recentemente.

"Comi demais ontem e estou a sentir-me muito mal", escreveu. "Tento lembrar-me de que o meu corpo precisa de certos alimentos. E se meu corpo merece conforto, então o meu cérebro também merece conforto", concluiu.

If you’re going through this ur not alone ️

