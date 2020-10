Bella Hadid está de parabéns! A modelo completa 24 anos hoje, 9 de outubro, data que começou por ser celebrada com muito luxo.

A manequim deu início à festa ainda no avião privado, cheio de balões, enquanto viajava com as amigas mais próximas, esta quinta-feira, como mostrou no Instagram.

O grupo parecia estar de partida para o local onde será comemorada a data especial.

"Oh Deus, sinto-me realmente uma sortuda", começou por dizer na legenda das imagens. "Normalmente cancelo qualquer tipo de grande festa de aniversário, por isso este ano eu só queria levar as minhas amigas numa aventura", acrescentou.

Horas depois, a modelo publicou novas imagens onde aparece em biquíni, com as amigas, todas muito divertidas. Veja tudo na galeria.

