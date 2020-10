Katia Aveiro resolveu no dia do seu 43.º aniversário, assinalado esta segunda-feira, dia 5 de outubro, lançar para o ar três balões usados nas celebrações da data. Uma atitude que motivou as mais duras críticas por parte dos seus admiradores.

Elma Aveiro, irmã de Katia, partilhou nas suas redes sociais um vídeo que mostra o momento em que a aniversariante largou os balões. E foi precisamente na legenda da publicação que se seguiram diversos comentários de seguidores preocupados com a sua acção.

"Por favor, não deixem ir balões para o ar [...] são motivo de poluição e morte de alguns animais", alertou uma fã.

"Alguém com tanta visibilidade não deve fazer o que fez", lamenta outra. "Largar balões é péssima ideia, vão parar ao mar", pode ler-se entre as muitas críticas.

"Não larguem balões para o ar, já temos tanta poluição" e "Que irresponsabilidade da parte dos humanos, o planeta a sofrer e só fazem m***? atrás de m***", são outros dos comentários em destaque.

