Elma Aveiro fez uma reflexão de fim de ano. A irmã de CR7 foi até às redes sociais, onde partilhou um vídeo com vários momentos entre amigos e escreveu as promessas que quer cumprir em 2025.

"Mais um ano quase a terminar, dizer a todos que me acompanharam: Prometo que, para o ano, vou voltar ainda melhor, mais feliz, mais linda, sábia e resistente porque nada me abalou, não abalará e jamais deixarei que me magoem e decidam o que fazer do meu futuro, por isso, aquela Elma que conheceram irá ser mais daquilo que pensam..."

Nos comentários da publicação os seguidores elogiam a coragem e determinação da empresária.

