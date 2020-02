Com o passar do tempo, Diogo Amaral vai-se mostrando cada vez mais encantado com os filhos. Ainda esta sexta-feira, por exemplo, o ator publicou um ternurento momento nas redes sociais onde surge com o filho mais velho - o pequeno Mateus - ao colo.

Na legenda do pequeno vídeo, o ator referiu que era o "bebé do pai".

Recorde-se que Mateus é fruto do anterior relacionamento de Diogo com Vera Kolodzig. Este é ainda pai de Oliver, da relação com Jessica Athayde.

Veja o momento de seguida...

