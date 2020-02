Com o Carnaval a aproximar-se, já começaram a ser divulgados os disfarces dos mais novos, uma vez que o desfiles nas escolas acontecem mais cedo.

Quem se juntou à festa foi Diogo Amaral, que decidiu recordar junto dos fãs alguns dos fatos da sua infância.

"Hoje é dia de carnaval nas escolas e no Instagram. Toda a gente vai partilhar uma foto dos filhos e eu só para ser do contra vou partilhar uma minha. Aquele ano que me mascarei de Zorro. Não pareço muito feliz com a ideia. Tu vais-te mascarar de quê na terça-feira? Ou não ligas nenhuma porque já andas de máscara todos os dias?", escreveu na legenda de uma fotografia sua partilhada na sua página do Instagram.

Mas não ficou por aqui e, pouco tempo depois, mostrou aos fãs outro disfarce que usou em criança. "Acho muita graça a esta... O ano em que a minha mãe decidiu mascarar-me de Joker, ou de palhaço assassino, não tenho bem a certeza... (sempre bem disposto)", disse.

Imagens que pode ver na galeria.

