Jéssica Antunes foi na tarde de quinta-feira, dia 26, eliminada de entre o leque de concorrentes que no próximo domingo poderiam voltar a entrar na casa do 'Big Brother - A Revolução', da TVI, para se juntarem aos restantes participantes e lutarem pelo prémio final.

Depois de Sandra ter desistido de entrar no programa, Jéssica ficou a saber que as votações estavam encerradas e que seriam ela e Carina as concorrentes que iam voltar ao programa. E foi na sequência desta revelação que a bailarina quis matar saudades do namorado, Rui Pedro, quebrando as regras do isolamento profilático a que estava sujeita depois de ter estado em contacto com Liliana - outra das ex-concorrentes do programa que esteve quase a voltar à casa - ter testado positivo à Covid-19.

Para que Jéssica tivesse oportunidade de justificar a sua atitude, a produção do reality show convidou a jovem a marcar presença no 'Extra' da noite e foi precisamente no formato que esta deixou tudo em pratos limpos.

Com sentimento de grande "desilusão", Jéssica explica que não conseguiu resistir às saudades e nem lidar com o facto de estar 10 dias sozinha e fechada num quarto. Quando soube que ia voltar a entrar no 'BB' ligou a Rui Pedro e estando este a caminho de Lisboa os dois decidiram encontrar-se.

Rui foi ao hotel na companhia da afilhada e quando bateu à porta do quarto de Jéssica o abraço foi inevitável. "Se eu não quisesse abrir a porta ao Rui Pedro, eu não o teria feito", garante, negando que seja o empresário o culpado.

"Foi um erro e eu como adulta que sou, estou estou aqui para pedir desculpa a toda a gente", afirma Jéssica, sem conseguir conter as lágrimas e explicando que foi ela quem alertou a produção e contou o que tinha feito.

A emoção tomou conta de si pelo facto de ter desiludido os seus fãs, que queriam voltar a vê-la no programa, mas também pelo ódio de que tem sido alvo nas redes sociais desde que a decisão foi anunciada.

"As pessoas atrás de um ecrã são mesmo muito más e não têm noção do mal que nos fazem", lamenta Jéssica, sem conseguir controlar as lágrimas.

