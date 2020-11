Jéssica Antunes tinha sido apurada para entrar na casa do 'Big Brother' juntamente com Carina, depois de Sandra e Liliana ficarem fora da corrida. Contudo, uma atitude grave levou-a a ser dispensada pelo programa.

No 'Big Brother Express' desta quinta-feira, foi comunicado que a ex-concorrente se encontrou com Rui Pedro às escondidas, desafiando assim as regras de isolamento.

Jéssica A. tinha estado de quarentena num hotel, a aguardar os dias de isolamento aconselhados pela DGS até que fosse segura a sua entrada na casa. Após o encontro, ao regressar ao programa estaria a colocar em risco a saúde do grupo.

"Lamento esta ação. [...] Como tínhamos a certeza que eu ia entrar, não aguentámos as saudades", explicou.

O 'Big Brother' afirmou que a atitude de reconhecer o erro foi "louvável", mas considerou uma "infantilidade" que Jéssica tenha quebrado o acordo com o programa, pelo que decidiu que a bailarina não estaria em condições de regressar.

"Compreendo e assumo a consequência dos meus atos", reagiu Jéssica.

