Ao longo dos últimos dias, os concorrentes do 'Big Brother' voltaram a infringir as regras do programa, nomeadamente no que diz respeito à utilização do microfone.

Os comportamentos repetitivos levaram o 'Big' a voltar a repreender o grupo, momento que foi transmitido no 'Diário' desta quarta-feira, dia 25.

Nas imagens exibidas, Renato foi o responsável por grande parte das infrações, pelo que pediu desculpa aos colegas. O restante grupo mostrou-se solidário e também lamentou os comportamentos.

Ao contrário de situações idênticas no passado, desta vez o programa não aplicou nenhuma sanção.

