Jéssica Antunes esteve em direto na página de Instagram do 'Big Brother' para explicar a situação que a levou a ser proibida de voltar a entrar no jogo, como estava previsto. Na noite desta quarta-feira, quebrou o isolamento social que cumpria há uma semana e meia ao encontrar-se secretamente com Rui Pedro no hotel onde estava instalada.

A bailarina explicou que a ideia partiu do empresário e que foi uma decisão emotiva.

"Ele pensou com o coração e quis vir aqui ver-me pela última vez antes de eu entrar no programa. Foi o género de uma surpresa. Eu estava a jantar, bateram-me à porta e era ele. Abraçou-me e também conheci a afilhada dele. Foi uma questão de minutos", explicou.

De seguida e como também já tinha explicado, Jéssica sentiu-se na obrigação de avisar a produção sobre o ocorrido: "Não me senti bem com essa situação e avisei quem tinha de avisar. Claro que as medidas foram tomas de acordo".

Por fim, defendeu Rui Pedro e frisou que "a responsabilidade não é só dele, é dos dois".

Deste modo, apenas Carina vai voltar a integrar o leque de concorrentes.

