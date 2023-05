O namoro de Bárbara Parada e Miguel Vicente foi intenso, apesar da curta duração. Ainda assim, dele não sobrou nada de bom e os dois estão agora de 'costas voltadas'.

A jovem nortenha participou recentemente no podcast 'Chromatica Talks' e por lá garantiu que não quer estar ligada ao ex-companheiro nem a essa relação, o que acredita que tem vindo a acontecer.

"Falando do 'Big Brother 2022' vão sempre falar do casal que houve lá dentro. É inevitável ser sempre associada a ele e, graças a Deus, cada vez menos tenho comentários… Claro que há sempre as pessoas que vivem ainda muito [essa relação], mas cada vez menos vejo o nome dele nas minhas coisas", começou por dizer a ex-concorrente do reality show da TVI.

"Cada vez mais não quero estar associada a essa pessoa, não estou mesmo de todo. Nada contra, mas não estou associada. Cada vez menos estamos associados, o que é top", concluiu.

