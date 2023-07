No passado dia 18 de julho, os fãs de Johnny Depp ficaram preocupados depois de a banda a que pertence, os Hollywood Vampires, terem cancelado o concerto que iriam dar em Budapeste, na Hungria, a poucos minutos do início.

Na altura, no comunicado publicado pelo grupo, explicaram que as razões para o cancelamento do espetáculo se devia a "circunstâncias imprevistas". Agora o Daily News Hungary revela que não realizaram o concerto porque Johnny Depp foi encontrado inconsciente no quarto de hotel onde estava hospedado.

Sabe-se ainda que o ator e músico foi assistido no local por uma equipa de paramédicos.

Uma fonte contou que momentos antes do concerto estava "tudo montado", prontos para realizarem o espetáculo e "não lhe ocorreu que podia haver um problema". Além disso, partilhou que "o microfone de Depp foi instalado por um membro da equipa, mas isso não é incomum quando se trata de estrelas".

No final acabaram por não subir ao palco e agora a organização está em negociações para reagendar o concerto o mais rápido possível.

De recordar que o espetáculo que ia acontecer na Eslováquia no dia 20 de julho também foi cancelado. No entanto, no comunicado garantiram que "todos os membros da banda estavam seguros e saudáveis".

Entretanto, a banda voltou aos palcos e atuou na noite de sábado na Polónia.

