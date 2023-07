Lily Rose Depp foi vista em Portugal por estes dias. A filha de Johnny Depp esteve na parte lateral do palco a assistir ao concerto da namorada, a rapper 070 Shake, no festival Super Bock Super Rock, que acontece na Aldeia do Meco, em Sesimbra.

Nos vídeos que já circulam nas redes sociais, um deles partilhado pela rádio Mega Hits, é possível ver a atriz a vibrar com o espetáculo da companheira, enquanto usa uma t-shirt cor-de-rosa, uns calções curtos e uns óculos de sol.

Importa lembrar que o namoro de Lily e 070 Shake foi assumido recentemente por ambas, com recurso às redes sociais, através de uma fotografias das duas a beijarem-se.

Leia Também: O beijo apaixonado de Lily-Rose Depp à namorada após reencontro