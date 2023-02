Avril Lavigne e Mod Sun estão separados, o que significa que já não estão noivos. A cantora tinha sido pedida em casamento no ano passado.

Os representantes da artista confirmaram ao Page Six o fim da relação, esta terça-feira. No entanto, esta notícia será uma surpresa para Mod Sun.

"Eles estavam juntos e noivos ainda há três dias, quando ele saiu em digressão, se alguma coisa mudou, então isso é novidade para ele", disse o representante do artista.

Mas apesar de ter sido, aparentemente, apanhado de surpresa, o cantor - que continua em digressão - não vai cancelar a sua agenda de espetáculos. "O concerto de desta noite, de amanhã e o resto da digressão vai acontecer", acrescentou o representante.

O TMZ, que também avançou com a notícia do fim do noivado, adianta que não está clara a razão da separação e que não houve traição.

Esta notícia, destacam ainda, chega depois de terem sido divulgadas fotografias de um encontro de Avril com Tyga, que estiveram com um grupo de amigos na noite de domingo.

