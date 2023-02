Os rumores já era mais que muitos e, também por isso, Filipa Torrinha Nunes decidiu confirmar que a sua relação amorosa com João Lamoza chegou ao fim.

A informação foi oficializada pela própria na edição desta sexta-feira, dia 17 de fevereiro, do programa 'Passadeira Vermelha', da SIC, no qual é comentadora.

"Queria anunciar que a minha relação com o João terminou", começou por notar Filipa, explicando de seguida o que a levou a decidir comunicar a separação.

"Faço-o por duas razões: estou a ser pressionada pela imprensa para o fazer. Portanto, se eu não der este testemunho alguém o fará por mim com as palavras que alguém escolher para usar e não critico essa parte. Estão a fazer o trabalho deles, tal como eu o faria no lugar deles, eventualmente. E a segunda [razão] é: tal como eu abro o livro da minha vida para quem está lá em casa, para quem está no Instagram, para quem está comigo e anuncio as minhas relações e recebo tanto apoio e tanto carinho, também é um dever honrar esse apoio e carinho e anunciar quando elas terminam", completou a psicóloga.

João Lamoza, por outro lado, ainda não reagiu ao fim do relacionamento.

Importa lembrar que o namoro de Filipa e João se tornou ainda mais mediático quando foi revelado que o ator sofre de cancro nos testículos.

