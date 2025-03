Tyga e Madelaine Petsch estão oficialmente juntos? Tudo indica que sim!

Na terça-feira, 4 de março, fontes confirmaram ao TMZ que a atriz de 'Riverdale' e o rapper estão a namorar depois de saírem juntos várias vezes nas últimas semanas.

Outras fontes disseram que os dois, que são amigos há algum tempo, começaram a envolver-se romanticamente há cerca de um mês. Embora o relacionamento seja muito recente, têm dito às pessoas o quanto adoram passar tempo juntos.

O casal já tinha sido apanhado num jogo dos Los Angeles Lakers, sentados lado a lado, e foram agora vistos juntos no evento 'A Night For Young Hollywood', organizado pela revista 'Vanity Fair'. O casal foi ainda apanhado de braços dados a sair do local, e os rumores sobre um possível romance foram confirmados.

Até ao momento, Tyga e Madelaine não fizeram qualquer comentário público sobre o alegado relacionamento.

Recorde-se que o rapper já teve relacionamentos com Avril Lavigne, Kylie Jenner e Blac Chyna, com quem tem um filho de 12 anos.

