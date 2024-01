Sem falar muito da sua vida amorosa, Aurea não deixou de confessar a Júlia Pinheiro o desejo de ser mãe.

Depois de ter sido tia pela primeira vez no ano passado, a artista acabou por partilhar que também quer ser mãe, "mas a seu tempo".

"É uma pressão que eu não vou colocar porque não faz sentido. É quando tiver de acontecer", realçou, não deixando de reconhecer que um dia que seja mãe, vai "focar-se totalmente" na maternidade. No entanto, afirma, "não terá de deixar de cantar".

Mais à frente, Júlia Pinheiro questionou: "O que é que estás a viver agora? É um momento de tranquilidade? Amorosa não sei se é...?".

E rapidamente a cantora fez questão de salientar: "Está super tranquila".

De recordar que vários meios de comunicação cor de rosa avançaram com a notícia de que Aurea estará novamente apaixonada, depois do fim da relação com Diogo Martins.

