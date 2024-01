Selena Gomez e Benny Blanco já não escondem, de todo, a paixão que estão a viver. O casal foi fotografado em público pela primeira vez esta quarta-feira, enquanto decorria a partida dos LA Lakers contra o Miami Heat, em Los Angeles.

A proximidade da artista, de 31 anos, com o produtor, de 35, não passou despercebida e rapidamente ficaram no centro das atenções da imprensa internacional. As imagens estão agora disponíveis na galeria.

O Entertainment Tonight recorda que o casal começou a namorar há cerca de seis meses. No entanto, só agora é que estão a deixar o amor 'falar' em público.

