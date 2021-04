Atualmente em Miami, Anitta esteve à conversa com a imprensa para falar do novo trabalho, Girl From Rio, e contou que já foi vacinada contra a Covid-19, relata a revista Quem.

Ao falar da atual situação dos Estados Unidos perante a pandemia, a artista comparou o país ao Brasil.

"Estou vacinada, praticamente todas as pessoas que conheço estão. É feliz e triste ao mesmo tempo pois quando olhamos para o Brasil, vimos que infelizmente o nosso presidente fez escolhas muito ruins", destacou, abordando ainda a eleição de Joe Biden e a saída de Donald Trump da presidência dos EUA.

"É louco porque aqui nos Estados Unidos também estava muito ruim. Mas depois que trocou de presidente, tudo começou a andar muito rápido. Aqui (Estados Unidos), por exemplo, se quiseres ir a um jogo de basquetebol ou a algum lugar fechado, só mostras que já tomaste as duas doses da vacina há mais de quinze dias e pronto", contou.

