Ana Maria Braga estava a apresentar o seu programa, 'Mais Você' quando se enganou no nome do ainda Presidente dos Estados Unidos da América.

A apresentadora estava a comentar as imagens que iam aparecendo sobre a cimeira do G20, que decorre no Rio de Janeiro e que conta com a presença de vários líderes mundiais.

Ao ver Joe Biden, Ana Maria trocou o nome e garantiu que este se tratava de Bin Laden (fundador da Al-Qaeda que morreu em 2011).

Veja o vídeo do momento nesta publicação.