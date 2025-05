Joe Biden foi diagnosticado com "uma forma agressiva" de cancro na próstata. Esta notícia foi divulgada no passado domingo, 18 de maio, pelo seu gabinete, que avança ainda que a doença ja chegou também aos ossos.

O rei Carlos III, que também padece do mesmo diagnóstico, já que enfrenta, desde 2024, um cancro (não especificado), fez questão de lhe enviar uma carta com desejos de recuperação e conselhos para enfrentar esta batalha, de acordo com a revisa People.

Embora o conteúdo da mesma não tenha sido confirmado, o palácio de Buckingham confirmou o envio da carta.

