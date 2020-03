Não é só em Portugal a correria aos supermercados. Esta realidade também está a ser vivida nos EUA, como nos mostram as figuras públicas locais através das redes sociais.

Robin Tunney foi uma das celebridade que ficaram surpreendidas ao ver as prateleiras vazias, momento que fez questão de partilhar na sua página do Instagram.

"Eu a fazer compras no corredor do papel higiénico 20 minutos depois da Target ter aberto esta manhã", começou por escrever na legenda de uma fotografia que mostra as prateleiras vazias.

Veja a publicação na íntegra:

