"Vivemos tempos difíceis. Tempos que estão a pôr à prova a humanidade", foi desta forma que Pedro Fernandes começou por escrever aos fãs, através das suas páginas nas redes sociais, onde alerta para a pandemia de covid-19.

Assim como muitas outras figuras públicas, o apresentador também quis deixar algumas palavras a todos os portugueses, pedindo para que tomem a devida precaução e evitem a propagação do novo coronavírus.

"Até hoje, se eu visse um estúpido qualquer saltar para o tanque dos crocodilos para tentar beijá-lo na boca, eu diria que era a selecção natural. O estúpido merecia morrer. O problema é que este estúpido, hoje, pode levar-me com ele. Hoje dependemos uns dos outros. Do civismo uns dos outros. Do respeito uns pelos outros. A humanidade só depende de si própria para sobreviver", acrescentou, não deixando de destacar: "Não entremos em pânico, mas também não podemos continuar a fazer as nossas vidinhas como se nada se passasse. Isto não são umas férias prolongadas para irmos para a praia ou para a discoteca. Resguardem-se. Protejam-se. Lavem as mãos. Saiam à rua só quando isso for mesmo imprescindível e tenham contacto com o menor número de pessoas possível".

Na mesma publicação, Pedro Fernandes falou ainda da corrida aos supermercados, dando o seu exemplo. "Os produtos nos supermercados não vão acabar. Não vale a pena comprarem o papel higiénico todo que encontrarem nas prateleiras. A não ser que comprem também todo o feijão. A partir de hoje a minha família fica em casa e eu, que tenho que sair para trabalhar, sou responsável pela sua segurança. Eu e todos vocês. Eu dependo do vosso sentido de civismo e responsabilidade para os manter em segurança, assim como vocês dependem do meu. Eu não quero chegar a casa com medo de abraçar os meus filhos e beijar a minha mulher. Infelizmente isso não depende só de mim, mas vou fazer a minha parte e espero que vocês façam a vossa", disse, acabando o texto com uma mensagem de esperança e positivismo.

"Juntos vamos ultrapassar isto e abraçarmo-nos todos outra vez, sem medo. Vamos lá dar cabo dele. Boa sorte", rematou.

