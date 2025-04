No site da 'As Ever' era possível comprar compotas, chá e mel.

Meghan Markle colocou à venda no site da sua marca As Ever, esta quarta-feira, produtos como compotas, chás e mel. O sucesso foi tal que a duquesa de Sussex esgotou tudo em apenas uma hora! Nas redes sociais, Meghan fez questão de agradecer aos fãs a adesão ao projeto. "As nossas prateleiras podem estar vazias, mas o meu coração está cheio! Esgotamos tudo em menos de uma hora e não tenho palavras para agradecer... por celebrar, comprar, partilhar e acreditar. É só o começo. Aqui vamos nós", escreveu Meghan na legenda da publicação onde mostra imagens do site já sem stock.