"Desafiaram-me… aceitei", foi desta forma que Carla Vasconcelos deu início a uma partilha através da qual anuncia que está em processo de perda de peso.

A atriz aceitou o desafio de uma especialista em medicina estética e emagrecimento e, "numa fase em que já nem estava sequer a considerar mais tentativas para perder peso", conseguiu resultados.

"Mas aqui estamos, aqui estou! Não desistir, principalmente quando há alguém do nosso lado. É o que vos aprouver pensar ou dizer, o que importa é que me sinto bem… gira e modesta, como sempre", brincou ao mostrar uma fotografia com o antes e depois de ter iniciado este processo de perda de peso.

Ora veja:

